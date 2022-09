Inps: a luglio 339.474 richieste disoccupazione, +8,2% (Di giovedì 22 settembre 2022) L'Inps ha ricevuto a luglio 339.474 richieste di trattamenti di disoccupazione (Naspi e Discoll) con un aumento dell'8,2% rispetto allo stesso mese del 2021. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) L'ha ricevuto a339.474di trattamenti di(Naspi e Discoll) con un aumento dell'8,2% rispetto allo stesso mese del 2021. Lo si legge nell'Osservatoriosulla ...

