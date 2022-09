Finalmente anche Milano ha un suo DaV

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ufficialmente aperti al pubblico e con già con molteplici prenotazioni per ogni giorno della settimana: non avevamo dubbi che la nuova apertura del brand DaV della Famiglia Cerea suscitasse curiosità, interesse e attesa verso tanti appassionati. Perchè questi imprenditori, cuochi, motivatori, innovatori non sono conosciuti solo per le loro ricette iconiche ma soprattutto per aver creato un modello – esportabile – di ospitalità e accoglienza invidiabile a tanti ristoratori connazionali e stranieri. Fa parte del loro successo e anzi è una delle prime caratteristiche che si notano quando si entra in una delle loro realtà. In piazza delle Tre Torri, all’interno della Torre Allianz, il primo piano – quello che prima era un ex area fumatori – è stato interamente dedicato ai nuovi locali di DaV, con una terrazza che affaccia sulla piazza e sul verde circostante con ben 80 posti a sedere e un ...