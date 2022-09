Elezioni 2022, Salvini: “Con Giorgia e Silvio governare per 5 anni bene” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – L’impegno che “offriamo è quello di governare bene, insieme, per cinque anni, con Silvio, Giorgia e Maurizio”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a piazza del Popolo per la chiusura della campagna elettorale in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Sul tema dell’energia, dice il leader della Lega, “serve subito un decreto per bloccare aumenti di bollette luce e gas, se non lo farà questo governo, lo farà il prossimo di centrodestra”. “Via il canone Rai dalla bolletta e dalle tasse dei cittadini italiani. Se Fazio vuole fare i comizi, se li paga di tasca sua” attacca Salvini, tornando sulla proposta di abolire il canone rai, eliminandolo dalla bolletta della luce. “Basta col dazio dei 90 euro ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – L’impegno che “offriamo è quello di, insieme, per cinque, cone Maurizio”. Così il segretario della Lega Matteoa piazza del Popolo per la chiusura della campagna elettorale in vista dellepolitichedel 25 settembre. Sul tema dell’energia, dice il leader della Lega, “serve subito un decreto per bloccare aumenti di bollette luce e gas, se non lo farà questo governo, lo farà il prossimo di centrodestra”. “Via il canone Rai dalla bolletta e dalle tasse dei cittadini italiani. Se Fazio vuole fare i comizi, se li paga di tasca sua” attacca, tornando sulla proposta di abolire il canone rai, eliminandolo dalla bolletta della luce. “Basta col dazio dei 90 euro ...

petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - CarloCalenda : Elezioni 2022 - rispondo alle vostre domande - Mov5Stelle : ?? Diventa rappresentante di lista del MoVimento 5 Stelle per vigilare sul buon andamento delle votazioni e sul corr… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Meloni: se avremo numeri presidenzialismo anche senza sinistra #Meloni #elezioni - mrzchm : RT @michele020776: Elezioni 2022 chi voterete? -