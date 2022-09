“É sempre mezzogiorno” | torta in padella con uva fragola di Natalia Cattelani

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 22 settembre 2022) Non c’è ‘dolce di casa’, degno di questa definizione, che non porti la firma della pasticcera casalinga più abile dell’etere, la vulcanica. La cuoca emiliana, oggi, prepara un dolce con tanta uva, frutto del momento. Vediamo come preparare laincon uva. Ingredienti 600 g uva, 3 uova, 150 g zucchero, 60 ml olio di semi, 200 g farina 00, 3 cucchiaini di lievito per dolci, 80 g yogurt greco, scorza di limone, 2 cucchiai di farina 120 g zucchero a velo, 1 cucchiaio di succo di limone, 10 g meringhe, menta Procedimento In una ciotola, con le fruste elettriche, sbattiamo le uova intere con lo zucchero. Ottenuto un composto chiaro e spumoso, profumiamo con la scorza grattugiata del limone ed aggiungiamo l’olio di ...