Dramma per Selvaggia Roma | ha perso la bambina che aspettava da Luca Teti | Francesco Chiofalo commenta

Nel pomeriggio di oggi Selvaggia Roma, ex gieffina ed influencer, ha comunicato ai suoi follower una terribile notizia: il cuore della bambina che aveva in grembo e che aspettava dal compagno Luca Teti ha smesso di battere. Una notizia che, come spiegato dalla Roma, non avrebbe mai voluto ricevere né dare ma che purtroppo è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

