Calciomercato.com – Juve, Nedved non vuole più Allegri. Di nuovo… | Primapagina (Di giovedì 22 settembre 2022) 2022-09-21 23:00:00 Fermi tutti! Non è un mistero, Andrea Agnelli avrebbe trattenuto Max Allegri nella primavera del 2019, quando poi la Juve decise di esonerarlo per tentare la rivoluzione con Maurizio Sarri. Passato molto più in sordina il retroscena che vedeva il presidente bianconero voler richiamare Allegri già nell’agosto 2020, quando poi vinse ancora la linea di chi era a capo dell’area sportiva in quel momento. Come sia andata poi è storia, alla fine Paratici non ha rinnovato il contratto e Agnelli ha richiamato il tecnico dei cinque scudetti consecutivi, consegnandogli le chiavi di un progetto quadriennale con tanto di contratto milionario dopo averlo strappato sul filo di lana al Real Madrid. Ma tornando a casa, tornando alla Juve, non ci sono stati solo amici ad aspettare ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 22 settembre 2022) 2022-09-21 23:00:00 Fermi tutti! Non è un mistero, Andrea Agnelli avrebbe trattenuto Maxnella primavera del 2019, quando poi ladecise di esonerarlo per tentare la rivoluzione con Maurizio Sarri. Passato molto più in sordina il retroscena che vedeva il presidente bianconero voler richiamaregià nell’agosto 2020, quando poi vinse ancora la linea di chi era a capo dell’area sportiva in quel momento. Come sia andata poi è storia, alla fine Paratici non ha rinnovato il contratto e Agnelli ha richiamato il tecnico dei cinque scudetti consecutivi, consegnandogli le chiavi di un progetto quadriennale con tanto di contratto milionario dopo averlo strappato sul filo di lana al Real Madrid. Ma tornando a casa, tornando alla, non ci sono stati solo amici ad aspettare ...

goal : Manchester City are very interested in Rafael Leao, according to CalcioMercato ?? - cmdotcom : #Milan, la cessione di #Leao è inevitabile. #Maldini non può permettersi un altro addio a parametro zero - cmdotcom : #Inter, non solo #Skriniar: metà squadra è in scadenza nel 2023. #Marotta aspetta messaggi da #Zhang - CorJuve : RT @TUTTOJUVE_COM: Massimo Pavan: 'A gennaio la Juventus deve sistemare la fascia sinistra, ma c'è un problema serio...' - AlexJoh76013900 : RT @cmdotcom: L’autogol di #Bonucci con gli ultras della #Juve: un giocatore normale che si è spacciato per fuoriclasse [@GianniVisnadi] ht… -