Calcio: azzurrini sconfitti con onore dall'Inghilterra, decide la doppietta di Brewster

Pescara, 22 set. - (Adnkronos) - La marcia di avvicinamento della Nazionale Under 21 alla fase finale dell'Europeo si è aperta con una sconfitta. Davanti ai 2.800 spettatori dello stadio "Adriatico-Giovanni Cornacchia", gli azzurrini sono stati battuti 2-0 dall'Inghilterra, che è partita fortissima e che con due gol di Brewster nei primi sei minuti ha indirizzato la partita. La squadra di Carsley - che ha iniziato il match con sette giocatori classe 2000, contro i quattro dell'Italia - ha però subito il ritorno dell'Italia, che soprattutto nel secondo tempo ha più volte sfiorato una rete che avrebbe meritato. "Abbiamo preso i due gol in pochissimo tempo, contro una squadra forte che ci ha fatto pagare gli errori a caro prezzo - le parole del tecnico Paolo Nicolato -. Sono molto orgoglioso, perché la squadra nonostante ...

