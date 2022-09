Basket | Awudu Abass è stato operato I tempi di recupero

(Di giovedì 22 settembre 2022) “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che in data mercoledì 21 settembresottoposto ad artroscopia al ginocchio destro. Il giocatore inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo e verrà rivalutato a 90 giorni dall’intervento”. Con questo news pubblicata sul suo sito ufficiale, il club emiliano ha reso noto che l’ala piccola della squadra di Sergio Scariolo non sarà disponibile, sostanzialmente, sino alla fine del 2022. Dopo l’infortunio occorsogli quindi nella semifinale del Trofeo dalla Riva (a Cavallino Treporti, ndr), fra la Reyer Venezia e la Virtus Bologna, il cestista classe 1993 si dovrà fermare per un lungo periodo. Questo comporterà chenon sarà eventualmente disponibile per esser convocato dalla nazionale di Gianmarco Pozzecco, nella finestra ...

RobertoLigorio8 : Infortunio alla caviglia per Awudu Abass, della #VirtusBologna - 1000Cuori : ?? Virtus, infortunio alla caviglia per Awudu Abass. Da definire i tempi di recupero ?? - sportal_it : Virtus Bologna, incertezza sulle condizioni di Awudu Abass -

Renonews

BOLOGNA - Virtus Pallacanestro Bologna comunica che i test clinici e le indagini strumentali a cui si è sottopostoAbass, hanno rilevato una lesione osteocondrale senza grave interessamento del legamento crociato. Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni ad artroscopia a seguito della quale verrà ...Intanto i tifosi, come già successo al club, hanno molto apprezzato la decisione diAbass, di rinunciare al premio che gli spettava per la conquista dell'Eurocup, un gesto significativo per un ... BASKET – Virtus: comunicato Awudu Abass Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che in data mercoledì 21 settembre Awudu Abass è stato sottoposto ad artroscopia al ginocchio destro. Il ...Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che in data mercoledì 21 settembre Awudu Abass è stato sottoposto ad artroscopia ...