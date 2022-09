Ballando con le Stelle | svelati tutti gli abbinamenti | ecco le 13 coppie in gara

Leggi su biccy

(Di giovedì 22 settembre 2022) In questi giorni sono statiglidella prossima edizione dicon le. I vip inanche quest’anno sono tredici e fra grandi conferme e celebri abbandoni il cast dei ballerini professionisti è stato metà rivoluzionato. Di tredici, infatti, ben cinque sono new entry. Oltre Moreno Porcu, il ballerino gay dichiarato che danzerà con Alex Di Giorgio, ci sono anche: Giada Lini in coppia con Gabriel Garko; Roly Maden in coppia con Paola Barale; Pasquale La Rocca in coppia con Luisella Costamagna e Simone Casula in coppia con Rosanna Banfi. Ma ancora Simone Arena con Marta Flavi; Angelo Madonia con Ema Stokholma; Tove Villfor con Alessandro Egger; Lucrezia Lando con Dario Cassini; Alessandra Tripoli con Enrico Montesano; Anastasia Kuzima con Lorenzo ...