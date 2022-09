Ballando con le stelle: svelate le prime coppie della nuova edizione (Di giovedì 22 settembre 2022) A poco più di due settimane dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, questa mattina TvBlog ha rivelato le prime coppie. La prima puntata del talent show del sabato sera di Rai 1 andrà in onda l’8 ottobre, mentre la conclusione è attesa a ridosso dell’inizio dei Mondiali di calcio del Qatar, a cui la Nazionale italiana non prenderà parte. Scopriamo dunque insieme quali sono i primi abbinamenti tra maestri e concorrenti svelati dal noto portale specializzato in televisione. La prima coppia della nuova edizione di Ballando con le stelle ad essere svelata è quella composta da Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, e la maestra Anastasia Kuzmina. Un’altra ... Leggi su diredonna (Di giovedì 22 settembre 2022) A poco più di due settimane dall’iniziodicon le, questa mattina TvBlog ha rivelato le. La prima puntata del talent show del sabato sera di Rai 1 andrà in onda l’8 ottobre, mentre la conclusione è attesa a ridosso dell’inizio dei Mondiali di calcio del Qatar, a cui la Nazionale italiana non prenderà parte. Scopriamo dunque insieme quali sono i primi abbinamenti tra maestri e concorrenti svelati dal noto portale specializzato in televisione. La prima coppiadicon lead essere svelata è quella composta da Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, e la maestra Anastasia Kuzmina. Un’altra ...

