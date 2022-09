Wanna | il creatore della docuserie | La ricerca del repertorio delle televendite è stata impegnativa

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Alessandro Garramone, ildi, ha recentemente rivelato che la fase diimmagini e dei video direlativi allemoltoè finalmente arrivata in streaming su Netflix, a partire da oggi 21 settembre 2022, e il, Alessandro Garramone, ha recentemente parlato del lungo processo diche la produzione ha dovuto affrontare prima dell'inizioripreseserie. Garramone ha esordito dicendo: "Per arrivare alle 22 testimonianze che vediamo in video siamo passati da una prima presa di contatto con almeno 150 possibili testimoni che in ...

zazoomblog : Wanna: come è stato rintracciato il mago Do Nascimento? Risponde il creatore della docuserie - #Wanna: #stato… -

Dituttounpop

è finalmente arrivata in streaming su Netflix, a partire da oggi 21 settembre 2022, e ildella docuserie, Alessandro Garramone, ha recentemente parlato del lungo processo di ricerca che ...... ildella docuserie Netflix intitolata semplicemente. Secondo quanto riportato da Bad Taste, Garramone avrebbe rilasciato la seguente dichiarazione in risposta ad una domanda su Do ... Wanna, la docu-serie sull’ascesa e la caduta dell’Impero Wanna Marchi su Netflix Alessandro Garramone, il creatore di Wanna, ha recentemente rivelato che la fase di ricerca delle immagini e dei video di repertorio relativi alle televendite è stata molto impegnativa. Wanna è finalm ...Alessandro Garramone, il creatore di Wanna, ha parlato di quanto è stato difficile trovare il mago Do Nascimento, famigerato collaboratore della televenditrice Wanna Marchi. Come è stato trovato il ma ...