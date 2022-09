Unione Comuni di Pianura dell’Emilia: Concorso per 4 Contabili (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Unione dei Comuni Terre di Pianura di Granarolo dell’Emilia ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 4 Figure Professionali come Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando in formato integrale é disponibile sul ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’deiTerre didi Granaroloha indetto unPubblico per l’assunzione di 4 Figure Professionali come Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando in formato integrale é disponibile sul ...

a_ponchielli : @LucaBizzarri @AAtheMerciless @pcavallo60 @CollotMarta @potere_alpopolo @papbologna @unione_popolare @CremaschiG La… - italodand : @Mauri20007389 @unione_popolare @UnionePopolare Poco importa se sia di destra o di centro, credo che il baricentro… - GabNobile : @HolyTemplars @GinaDi15 @Palazzo_Chigi È come se pretendessi di fermare l'avanzata dell'Unione Sovietica o della Ge… - Rosabianca123 : @CollotMarta @LucaBizzarri @potere_alpopolo @papbologna @unione_popolare @CremaschiG Perché non protestate davanti… - MattioliMax : @unione_popolare ricchi ? ok partendo da qui... con serietà penso il problema risieda altrove -