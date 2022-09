Ucraina, Ue: "Il discorso di Putin e' un chiaro segnale di disperazione" (Di mercoledì 21 settembre 2022) "E' una prova ulteriore che Putin non e' interessato alla pace ma ad una escalation. I suoi annunci sono anche un chiaro segnale che lui e' interessato solo a continuare questa guerra distruttiva, e' ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) "E' una prova ulteriore chenon e' interessato alla pace ma ad una escalation. I suoi annunci sono anche unche lui e' interessato solo a continuare questa guerra distruttiva, e' ...

riotta : L'attesa del discorso di Putin, i referendum di annessione #Ucraina contro il diritto internazionale, le voci di es… - marcodimaio : Il discorso di #Putin è una minaccia per il mondo intero. Non solo per quello occidentale. Non si pieghi la testa d… - Agenzia_Ansa : Discorso di Putin in tv: 'L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile'. Putin ha dichiarato una m… - drudi_massimo : RT @minomazz: Il discorso di Putin è quello di uno nell'angolo, quindi pericoloso. Al tiranno nell'angolo si dovrebbe offrire una strada no… - fioravantipres : È un ammutinamento, una fuga precipitosa, una corsa a lasciare la Russia x paura dover andare a combattere in Ucrai… -