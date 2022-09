Terzo aumento della Fed, tassi su di altri 75 pb (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Federal Reserve ha nuovamente aumentato i tassi di interesse sul dollaro di 75 punti base, portando i fed funds ad una forchetta del 3%-3,25%. Si tratta del Terzo aumento consecutivo di questa portata. E la fase di stretta monetaria anti inflazionistica non è finita, perché nel direttorio dell'istituzione (Fomc) si prevede di alzare i tassi di altri 125 o 100 punti base entro la fine dell'anno. E di spingerli ancora più su nel 2023. Ora l'attesa mediana del Fomc, energicamente rivista al rialzo, in base alle nuove stime aggiornate pubblicate al termine della riunione, è che i tassi ufficiali Usa salgano al 4,4% quest'anno e al 4,6% il prossimo. E interpellato proprio su quest'ultimo valore, il presidente Jay Powell ha affermato di ritenere "probabile" che ci si ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Federal Reserve ha nuovamente aumentato idi interesse sul dollaro di 75 punti base, portando i fed funds ad una forchetta del 3%-3,25%. Si tratta delconsecutivo di questa portata. E la fase di stretta monetaria anti inflazionistica non è finita, perché nel direttorio dell'istituzione (Fomc) si prevede di alzare idi125 o 100 punti base entro la fine dell'anno. E di spingerli ancora più su nel 2023. Ora l'attesa mediana del Fomc, energicamente rivista al rialzo, in base alle nuove stime aggiornate pubblicate al termineriunione, è che iufficiali Usa salgano al 4,4% quest'anno e al 4,6% il prossimo. E interpellato proprio su quest'ultimo valore, il presidente Jay Powell ha affermato di ritenere "probabile" che ci si ...

