Scontro frontale tra auto in galleria, due feriti a Caserta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Due uomini sono rimasti feriti in un incidente stradale a Caserta mentre percorrevano a bordo delle loro auto la cosiddetta "galleria della Reggia", nel tratto urbano della strada statale 700. Le due vetture si sono scontrate frontalmente finendo la loro corsa in mezzo alla carreggiata. La galleria è stata chiusa con disagi alla circolazione. Sul posto sono giunte una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e pattuglie delle forze dell'ordine; i pompieri hanno liberato i feriti dalle auto e li hanno affidati ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

