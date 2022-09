Salgono ricoveri in 6 Regioni. Ema: "verso nuova ondata" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non sono al momento dei dati eclatanti, ma le curve del Covid - 19 in Italia sembra ricomincino a salire: i casi aumentano in circa la meta' delle province, i ricoveri ospedalieri crescono in sei e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non sono al momento dei dati eclatanti, ma le curve del Covid - 19 in Italia sembra ricomincino a salire: i casi aumentano in circa la meta' delle province, iospedalieri crescono in sei e ...

Salgono ricoveri in 6 Regioni. Ema: "verso nuova ondata" Non sono al momento dei dati eclatanti, ma le curve del Covid - 19 in Italia sembra ricomincino a salire: i casi aumentano in circa la meta' delle province, i ricoveri ospedalieri crescono in sei e dall'Agenzia europea dei medicinali (Ema) arriva un monito a "prepararsi" perche' una nuova ondata pandemica, avverte l'organizzazione, e' in arrivo. 21 ... Covid: salgono casi nelle Marche, 742 in 24 ore Sono complessivamente 53 i ricoveri legati al covid negli ospedali marchigiani: 3 in terapia intensiva, 3 in semi intensiva, 47 in reparti non intensivi. Ci sono inoltre 10 persone nei pronto ... Covid, aumentano i contagi ma diminuiscono ricoveri e decessi Lieve rialzo nella settimana epidemiologica 13/19 settembre: i nuovi casi a livello nazionale sono stati 114.843 (+4,6% dai 109.819 del periodo precedente); media giornaliera 16.406 (da 15.688). Risal ...