Per Belen festa di compleanno in famiglia e svela quanto è felice

Niente festa mondana per Belen Rodriguez ma solo il calore della sua casa, della sua famiglia. Non c'è niente di più importante, avrà tempo e modo di brindare al suo compleanno con tutti gli altri ma le immagini che svelano Veronica Cozzani e Jeremias Rodriguez sono bellissime. "Cena di compleanno in famiglia" scrive la mamma di Belen, è lei che mostra gli scatti più belli, è Veronica a immortalare quegli attimi di immensa felicità. Al tavolo c'è tutta la sua famiglia, a festeggiare Belen Rodriguez ci sono Stefano De Martino, ovviamente i piccoli Luna Marì e Santiago, Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser, Jeremias e la sua bellissima fidanzata. Veronica scatta le foto e immaginiamo ci sia anche Gustavo

