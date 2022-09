Milan, Leao: «Primi due anni al Milan difficili. Ora voglio il Portogallo» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Rafa Leao si racconta a cuore aperto ai microfoni di Outpump. Le dichiarazioni del fuoriclasse portoghese del Milan RICORDI – «I Primi due anni al Milan sono stati complicati, venivo dalla Francia, dove tutto era più piccolo e la vita era molto diversa. Quando arrivi al Milan sai che devi essere un vincente, che molte leggende hanno vestito la tua stessa maglia, conquistando tantissimi trofei. Lo senti e lo vivi immediatamente. Dopo un processo di transizione sono diventato un’altra persona e un altro giocatore. In questo periodo sono stati fondamentali la mia famiglia, mister Pioli e Ibra, che mi tengo vicino tutti i giorni. Zlatan è un esempio, mi ha insegnato l’importanza del chiedere, del rimanere sempre concentrati, anche ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Rafasi racconta a cuore aperto ai microfoni di Outpump. Le dichiarazioni del fuoriclasse portoghese delRICORDI – «Iduealsono stati complicati, venivo dalla Francia, dove tutto era più piccolo e la vita era molto diversa. Quando arrivi alsai che devi essere un vincente, che molte leggende hanno vestito la tua stessa maglia, conquistando tantissimi trofei. Lo senti e lo vivi immediatamente. Dopo un processo di transizione sono diventato un’altra persona e un altro giocatore. In questo periodo sono stati fondamentali la mia famiglia, mister Pioli e Ibra, che mi tengo vicino tutti i giorni. Zlatan è un esempio, mi ha insegnato l’importanza del chiedere, del rimanere sempre concentrati, anche ...

