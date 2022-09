“Le Destre hanno gioco facile. Per colpa del vuoto dell’Europa” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Queste elezioni ci stanno mostrando una Meloni a due facce. Con Bruxelles si mostra europeista mentre ai comizi racconta che per l’Europa “è finita la pacchia”. Professore Marco De Angelis, secondo lei a che gioco sta giocando la leader di Fratelli d’Italia? “Siamo in guerra e quindi si fa propaganda, la fanno gli Stati, gli organi di stampa e ovviamente anche i politici. Purtroppo a partire dal 24 febbraio qualcuno lassù ha deciso che tutto il bene stia solo da una parte del mondo e tutto il male dall’altra, si usano categorie del tutto inefficaci come democrazia-autocrazia, appunto a indicare il bene e il male, per cui chiunque voglia in qualche modo assumere una posizione dirigenziale nel paese deve mostrare di essere dalla parte del bene. Le guerre degli Americani, perché ormai almeno agli studiosi è chiaro che questa non è la guerra di Putin, ma un’altra guerra ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Queste elezioni ci stanno mostrando una Meloni a due facce. Con Bruxelles si mostra europeista mentre ai comizi racconta che per l’Europa “è finita la pacchia”. Professore Marco De Angelis, secondo lei a chesta giocando la leader di Fratelli d’Italia? “Siamo in guerra e quindi si fa propaganda, la fanno gli Stati, gli organi di stampa e ovviamente anche i politici. Purtroppo a partire dal 24 febbraio qualcuno lassù ha deciso che tutto il bene stia solo da una parte del mondo e tutto il male dall’altra, si usano categorie del tutto inefficaci come democrazia-autocrazia, appunto a indicare il bene e il male, per cui chiunque voglia in qualche modo assumere una posizione dirigenziale nel paese deve mostrare di essere dalla parte del bene. Le guerre degli Americani, perché ormai almeno agli studiosi è chiaro che questa non è la guerra di Putin, ma un’altra guerra ...

