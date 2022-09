Incendio in un palazzo a Venezia, evacuati i residenti (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un Incendio di vaste proporzioni si e' verificato questa sera a Venezia in uno stabile del sestiere di Santa Croce. Sul posto i vigili del fuoco che stanno vacndo evacuare i residenti. L'odore di fumo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Undi vaste proporzioni si e' verificato questa sera ain uno stabile del sestiere di Santa Croce. Sul posto i vigili del fuoco che stanno vacndo evacuare i. L'odore di fumo ...

