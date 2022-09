Elezioni 2022 | Ricchiuti | “Con FdI al governo via obbligo Pos”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Con Fratelli d’Italia alsarà abolito l’di accettazione del pagamento tramite Pos”, ma “aumentata anche la soglia” del contante attualmente in vigore. Così Lino, candidato al Senato per Fratelli d’Italia e vice responsabile del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d’Italia, che sottolinea: “Ogni giorno attendo la dichiarazione di un esponente della sinistra per la lotta al contante. I maggiori sostenitori della lotta al contante sono i signori del capitale finanziario che usano la ‘caramella’, per chi ci casca, dell’evasione fiscale”. “Costoro sono i primi a eludere la tassazione, peraltro in forme legali, legate vuoi alla ridicola tassazione a cui sono sottoposti (tra l’1 e il 5%), vuoi alle migrazioni dei capitali rese possibili dai paradisi fiscali e dalle società off-shore. ...