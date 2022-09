Draghi all’Onu | “Mosca calpesta le regole | avanti con le sanzioni”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “I referendum per l’indipendenza nel Donbass sono un’ulteriore violazione del diritto internazionale che condanniamo con fermezza”. Lo ha sottolineato Marionel suo discorso di congedo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui ha affermato che l’Italia “resta in prima linea per provare a raggiungere un accordo, quando sarà possibile”. “L’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia e le crisi che che ne derivano, alimentare, energetica, economica, mettono a rischio i nostri ideali collettivi come raramente era accaduto dalla fine della Guerra fredda”, ha detto, il giorno dopo aver ricevuto il premio di “Statista dell’anno” da Henry Kissinger. “Queste crisi si affiancano alle altre grandi sfide dei nostri tempi, il cambiamento climatico, la pandemia, le diseguaglianze, e ne amplificano i costi, soprattutto per i più deboli”, ...