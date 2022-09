Csm | primi due togati eletti d' Ovidio MI e Cosentino Area

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono Paola d', ex segretario di Magistratura indipendente, e Antonello, di, idueal Consiglio superiore della magistratura in rappresentanza dei giudici di ...

VeraNotizia : Elezioni Csm, scrutinio in corso: Magistratura indipendente e Area si aggiudicano i due seggi riservati ai magistra… - _contrariato : RT @BelpietroTweet: Lo scoop della Verità mostra che nello scandalo Csm che ha terremotato le Procure di mezza Italia i primi a violare le… -

... ex segretario di Magistratura indipendente, e Antonello Cosentino, di Area, idue togati ...dove 7.911 magistrati domenica e lunedì hanno votato per il rinnovo del plenum di Palazzo del. 21 ...Doveva servire a mettere un freno alle correnti della magistratura . Ma irisultati della riforma deldi Marta Cartabia vanno completamente in senso opposto, come d'altra parte avevano avvertito alcuni magistrati come Nino Di Matteo e Sebastiano Ardita . I...Lo ha stabilito il Plenum del Consiglio superiore della magistratura (Csm) con una decisione presa all'unanimità ...Hanno passato anni ad attaccare le “toghe rosse”. Ora nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio la corrente conservatrice ha vinto il collegio di legittimità ...