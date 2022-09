Crimes of the future – recensione del ritorno di Cronenberg (Di mercoledì 21 settembre 2022) Disturbante, esteticamente e psicologicamente, complesso eppure semplicissimo.David Cronenberg torna in sala con Crimes of the future e noi non vedevamo l’ora di tornarci con lui. In un futuro non troppo distante il mondo è ormai in una decadenza perpetua a causa dell’inquinamento. L’essere umano sta provando ad evolversi spontaneamente per adattarsi al nuovo mondo, generando però condizioni mai viste prima, su tutte l’assenza totale del dolore, spia fondamentale per il corpo umano. Il fenomeno più strano però è la nascita, in alcune persone, di nuovi organi all’interno del corpo umano. Organi “originali” al punto da poter diventare oggetto di performance artistiche d’avanguardia che uniscono la chirurgia alla creazione, in una sorta di parto naturale e artificiale insieme, con un pubblico dal vivo pronto a celebrare la nuova ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022) Disturbante, esteticamente e psicologicamente, complesso eppure semplicissimo.Davidtorna in sala conof thee noi non vedevamo l’ora di tornarci con lui. In un futuro non troppo distante il mondo è ormai in una decadenza perpetua a causa dell’inquinamento. L’essere umano sta provando ad evolversi spontaneamente per adattarsi al nuovo mondo, generando però condizioni mai viste prima, su tutte l’assenza totale del dolore, spia fondamentale per il corpo umano. Il fenomeno più strano però è la nascita, in alcune persone, di nuovi organi all’interno del corpo umano. Organi “originali” al punto da poter diventare oggetto di performance artistiche d’avanguardia che uniscono la chirurgia alla creazione, in una sorta di parto naturale e artificiale insieme, con un pubblico dal vivo pronto a celebrare la nuova ...

