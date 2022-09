Convegno sul dialogo interreligioso ad Arezzo nel mese di ottobre: esonero per i docenti di religione. Le info utili (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso organizza un Convegno nazionale dal titolo "Vi precede in Galilea, là lo vedrete" per tutti i docenti di ogni ordine e grado, dal 7 al 9 ottobre presso il Monastero di Camaldoli, in provincia di Arezzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e ilorganizza unnazionale dal titolo "Vi precede in Galilea, là lo vedrete" per tutti idi ogni ordine e grado, dal 7 al 9presso il Monastero di Camaldoli, in provincia di. L'articolo .

