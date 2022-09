Calcio: Sacchi, 'ad Allegri non interessano emozioni e bellezza, così nega merito e spettacolo' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - "Ad Allegri non interessano le emozioni e la bellezza, ma così facendo nega il merito e nega lo spettacolo. O vinci o non ti resta che piangere. E adesso la Juve piange. Allegri ama un gioco molto coperto, e poi il singolo deve fare la differenza". Lo dice l'ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi in merito al difficile momento della Juventus e del suo allenatore bianconero Massimiliano Allegri nel mirino della critica dopo il negativo avvio di stagione. "Allegri è un grande allenatore, un grande tattico, che ha vinto tantissimo. Adesso i tifosi, che prima lo osannavano, chiedono la sua testa. Non sta ripetendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - "Adnonlee la, mafacendoillo. O vinci o non ti resta che piangere. E adesso la Juve piange.ama un gioco molto coperto, e poi il singolo deve fare la differenza". Lo dice l'ex ct della Nazionale Arrigoinal difficile momento della Juventus e del suo allenatore bianconero Massimilianonel mirino della critica dopo iltivo avvio di stagione. "è un grande allenatore, un grande tattico, che ha vinto tantissimo. Adesso i tifosi, che prima lo osannavano, chiedono la sua testa. Non sta ripetendo ...

