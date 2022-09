ansa_economia : Borsa: Europa debole con Fed e Putin, corrono gas e petrolio. Euro in calo. Milano sale con Leonardo, Tenaris e Tim… - fisco24_info : Borsa: Milano bene (+0,8%) con Leonardo, Eni e Tim, vola Ovs: Avanzano Tenaris e Unicredit, fiacche Mps, Pirelli e… - infoiteconomia : Borsa di Milano oggi, 21 settembre: Europa incerta, pressata da Putin e Fed - infoiteconomia : Borsa: Europa parte debole tra attesa Fed e escalation Putin, -0,1% Milano - fisco24_info : Borsa: Europa debole con Fed e Putin, corrono gas e petrolio: Euro in calo. Milano sale con Leonardo, Tenaris e Tim -

Agenzia ANSA

Piazza Affari cerca di scrollarsi di dosso le preoccupazioni per la Fed e l'escalation nella guerra in Ucraina, con il Ftse Mib che avanza dello 0,8% dopo quattro sedute in calo. A trainare il listino ...Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in flessione dello 0,7% a 21.620 punti. Sul listino principale guidano i ribassi Fineco ( - 1,9%), Buzzi ( - 1,7%) e ... Borsa: Milano chiude in forte calo, Ftse Mib -1,6% Piazza Affari cerca di scrollarsi di dosso le preoccupazioni per la Fed e l'escalation nella guerra in Ucraina, con il Ftse Mib che avanza dello 0,8% dopo quattro sedute in calo. (ANSA) ...Acquisti su difesa e oil, ancora giu' l'euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 set - La stretta imminente della Federal Reserve sul costo del denaro negli Stati Uniti per frenare l'infla ...