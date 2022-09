Bebe Vio | baci e abbracci a Roma con il nuovo fidanzato | è un calciatore

Scopriamo cosa c'è da sapere su Gianmarco Viscio, il calciatore che è stato avvistato in atteggiamenti intimi con la campionessa. Gianmarco Viscio è un difensore di calcio a 8 che, nel 2022, è balzato agli onori delle cronache per via di alcune foto di Chi, dove è ritratto mentre baciava appassionatamente la ...L'atleta paralimpica di fioretto beccata durante un romantico aperitivo a Roma tra baci e coccoleè innamorata. L'atleta paralimpica è stata beccata con il calciatore Gianmarco Viscio a Roma durante un aperitivo sul Tevere a dir poco romantico a suon di baci e coccole. Il settimanale "Chi"...Scopriamo cosa c'è da sapere su Gianmarco Viscio, il calciatore che è stato avvistato in atteggiamenti intimi con la campionessa Bebe Vio.Bebe Vio innamorata più che mai. È quello che traspare dalle foto pubblicate sul settimanale Chi in cui ride, bacia e stringe a sé un ragazzo durante ...