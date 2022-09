Uomini e Donne, Virginia Stablum è Miss Universe Italy 2022: ecco chi è l’ex corteggiatrice che ha avuto una storia con Ignazio Moser (Di martedì 20 settembre 2022) Che Virginia Stablum fosse bella lo sapevamo già quando aveva preso parte a Uomini e Donne. Lo aveva capito Nicolò Brigante che la scelse come fidanzata nel dating show di Canale 5 nel 2018, e tra pochi mesi lo capirà il mondo intero. Virginia, infatti, è stata eletta Miss Universe Italy, e ora si gioca tutto nella finale che si disputerà a gennaio 2023 in una località al momento non ancora nota. L’incoronazione ha avuto luogo in una cornice lussuosa, quella de Lo Smeraldo a Canosa di Puglia domenica 18 settembre. “Sono entusiasta di questa vittoria ed è forse scontato dirlo ma sono soprattutto orgogliosa di aver partecipato ad un concorso incredibile e innovativo che promuove le nuove frontiere della bellezza sempre più pop (popolare, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Chefosse bella lo sapevamo già quando aveva preso parte a. Lo aveva capito Nicolò Brigante che la scelse come fidanzata nel dating show di Canale 5 nel 2018, e tra pochi mesi lo capirà il mondo intero., infatti, è stata eletta, e ora si gioca tutto nella finale che si disputerà a gennaio 2023 in una località al momento non ancora nota. L’incoronazione haluogo in una cornice lussuosa, quella de Lo Smeraldo a Canosa di Puglia domenica 18 settembre. “Sono entusiasta di questa vittoria ed è forse scontato dirlo ma sono soprattutto orgogliosa di aver partecipato ad un concorso incredibile e innovativo che promuove le nuove frontiere della bellezza sempre più pop (popolare, ...

