(Di martedì 20 settembre 2022) Lanon è una riserva indiana. Purtroppo o per fortuna a seconda di come la si pensi, siamo una terra dove l'uomo e la donna sono presenti, spesso nel modo. Pochi abitanti e tanti ...

Sul mamuthone che fa immersione non mi esprimo. Ho perso le parole... Ma diamo qualche informazione di servizio. La testimonial è la brava attrice cagliaritana Caterina Murino, conosciuta in Italia e ... Un mamuthone subacqueo, Murino alzata in cielo da un Gigante. Ecco a voi il peggiore spot sulla Sardegna mai diffuso Il punto è che da sarda non mi fa ridere, mi fa un grande dolore. Il video si rivolge al mercato europeo e statunitense ed è costato 2 milioni e 400mila euro.