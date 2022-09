Tuchel può tornare in panchina: dall'idea Juve all'opzione Bayern (Di martedì 20 settembre 2022) Potrebbe durare meno del previsto il periodo di riposo di Thomas Tuchel. L'allenatore tedesco, esonerato dal Chelsea lo scorso 7 settembre,... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) Potrebbe durare meno del previsto il periodo di riposo di Thomas. L'allenatore tedesco, esonerato dal Chelsea lo scorso 7 settembre,...

sportli26181512 : Tuchel può tornare in panchina: dall'idea Juve all'opzione Bayern: Potrebbe durare meno del previsto il periodo di… - cmdotcom : #Tuchel può tornare in panchina: dall'idea #Juve all'opzione #Bayern - IaconeOsvaldo : RT @Pietro67668252: @IaconeOsvaldo Speriamo invece si siano chiariti. L unico allenatore che può trasformare questi figurini in famelici ca… - Laudantes : Impossibile per me non pensare a soluzioni nel labirinto, questo immobilismo non può congelare le sinapsi a tutti.… - Mamoziocag8 : @Micheal89549039 @Skysurfer72 No beh si,una squadra può essere più adatta dell'altra alla filosofia dell'allenatore… -