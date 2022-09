Spedizione punitiva di 25 rom in ospedale: tutto per un rimprovero (Di martedì 20 settembre 2022) L'episodio è avvenuto all'ospedale San Camillo di Roma. Le indagini dei carabinieri per risalire all'identità degli aggressori sono tuttora in corso Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) L'episodio è avvenuto all'San Camillo di Roma. Le indagini dei carabinieri per risalire all'identità degli aggressori sonora in corso

infoitinterno : Spedizione punitiva al San Camillo, coppia massacrata da 25 persone dopo un rimprovero nel condominio - infoitinterno : Spedizione punitiva di 25 rom in ospedale: tutto per un rimprovero - Open_gol : Un regolamento di conti, una vendetta: la coppia avrebbe scoperto uno del gruppo sistemare un allaccio abusivo nel… - fanpage : In venticinque persone si sono recate ieri al San Camillo con l'intento di dare alla coppia una lezione - hele_fr : #Roma: litigano con i rom, vengono pestati e portati al San Camillo. In ospedale arrivano altri 25 nomadi per una s… -