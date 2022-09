PSG, Soler: «Messi, Neymar e Mbappe sono persone normali» (Di martedì 20 settembre 2022) Le parole del giovane calciatore del PSG, Carlos Soler, sul suo rapporto con Messi, Neymar e Mbappe: «persone normali fuori dal campo» Carlos Soler, centrocampista dello spagnolo del PSG, ha parlato del suo rapporto con il trio offensivo dei parigini. Di seguito le sue parole a Marca. «Mbappé, Messi e Neymar sono persone normali. Puoi parlare con loro, non ci sono problemi. Poi in campo decidono la partita per te. sono venuto qui perché penso di poter essere importante e ho firmato per cinque anni. Con Galtier il rapporto è molto bello, molto serio. Sa quello che vuole e lavora molto bene tatticamente nei giorni che precedono le ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Le parole del giovane calciatore del PSG, Carlos, sul suo rapporto con: «fuori dal campo» Carlos, centrocampista dello spagnolo del PSG, ha parlato del suo rapporto con il trio offensivo dei parigini. Di seguito le sue parole a Marca. «Mbappé,. Puoi parlare con loro, non ciproblemi. Poi in campo decidono la partita per te.venuto qui perché penso di poter essere importante e ho firmato per cinque anni. Con Galtier il rapporto è molto bello, molto serio. Sa quello che vuole e lavora molto bene tatticamente nei giorni che precedono le ...

