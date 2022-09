Neonata scambiata in culla nel 1989: sarà risarcita con un milione di euro - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 20 settembre 2022) A lei andranno 500mila euro, gli altri soldi alla famiglia. La scoperta nel 2012, guardando alcune foto su ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) A lei andranno 500mila, gli altri soldi alla famiglia. La scoperta nel 2012, guardando alcune foto su ...

infoitinterno : Neonata scambiata in culla nel 1989 Sarà risarcita con un milione di euro - C_Randieri : Agenzia_Ansa '?? Nuovo Podcast! 'Neonata scambiata in culla nell'89, avrà 1 mln' su @Spreaker #ansa #antonella #bari… - MasterblogBo : Fonte: - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: ?? Nuovo Podcast! 'Neonata scambiata in culla nell'89, avrà 1 mln' su @Spreaker #ansa #antonella… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Neonata scambiata in culla nell'89, avrà 1 mln - -