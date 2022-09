Meloni e Salvini criticano l' Ue | Letta | È autarchia

(Di martedì 20 settembre 2022) AGI - Cambia rotta la campagna elettorale di Giorgia: la presidente di Fratelli d'Italia, data in vantaggio nei sondaggi, ha tenuto fino ad oggi un profilo basso, usando toni più moderati e rassicuranti. A cinque giorni dal voto, però, la strategia sembra essere cambiata. Eha cominciato a rispondere colpo su colpo agli avversari politici che la sfidano sul terreno della politica estera. Così, all'ennesima domanda su Orban, la leader di Fratelli d'Italia sbotta: "Achiederete di Cuba?". Poi, porta il suo affondo al leader dem che ieri è volato a Berlino per pressare il cancelliere Scholz sulla risposta europea al caro energia.la legge in un altro modo: "Se a quattro giorni dal voto il leader della sinistra va da Scholz a chiedere di dire che è meglio della, c'è un ...

CarloCalenda : Le pagliacciate di Salvini a Pontida, le posizioni sempre più aggressive della Meloni sull'UE preparano la tempesta… - elio_vito : Dopo aver difeso Orban, Meloni auspica la vittoria in Spagna di Vox e Salvini riceve dalla Francia il sostegno di L… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni e Salvini si baciano sotto gli occhi di Berlusconi, e mentre si abbracciano nascondono entra… - dennismantovan : RT @Piero_De_Luca: Finisce la finta moderazione di Meloni, che torna alle origini sostenendo Vox, i nostalgici franchisti, nemici dell’UE.… - Ariel2575 : RT @pontonigermana: @DmitryEvic Dovreste farvi tutti una domanda sola :perché sono ' tutti ma tutti ' contro Salvini e la Meloni ? Fatevela… -

...tende la mano aquando stigmatizza il murales dello street artist Tv Boy: vi compaiono i due leader che si abbracciano, ma nascondendo un lungo pugnale dietro la schiena. (Agenzia Vista) Roma 20 settembre 2022 A Roma, in via del Collegio Capranica e pochi passi dal Senato e Montecitorio, è stato tolto il murales che ritraeva la leader di ...