Lady Gaga interrompe un concerto a Miami: "La salute dei fan prima di tutto" (Di martedì 20 settembre 2022) Lady Gaga ha dovuto interrompere un concerto a causa di un violento temporale, scusandosi con i fan e rivolgendosi a loro in lacrime. Uno spiacevole inconveniente ha colpito Lady Gaga e i suoi fan lo scorso weekend. Impegnata in un concerto a Miami, la nota cantante e attrice ha dovuto sospendere la performance canora a causa di un violento temporale. Il tutto è accaduto poco prima che potesse cantare "Rain on Me" e "Hold My Hand". Lady Gaga si è rivolta, visibilmente emozionata, al suo pubblico spiegando come non poteva in alcun modo permettersi di mettere la loro vita in pericolo. Ha poi realizzato un video sui social dove, in lacrime, ha chiesto scusa a tutti i suoi fan

issacjake178 : iooooooooooo #MTVSTARS LADY GAGA - MediasetTgcom24 : Lady Gaga in lacrime dopo il concerto interrotto: 'Non era sicuro continuare” #ladygaga - KeysRetired : RT @KeysRetired: Lady Gaga Chromatica Ball Miami Florida. - palloncinx : 22 maggio 2020 Lady Gaga in collaborazione con Ariana Grande pubblica il singolo “Rain on me”. - xTae_Thv17 : visto che a quanto pare i bangtan non fanno mai nulla per caso e lasciano spoiler ovunque... taehyung che ascoltava… -