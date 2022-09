Inter e Milan, delegazione a Riad per la Supercoppa (Di martedì 20 settembre 2022) Una delegazione di Inter e Milan è volata a Riad, in Arabia Saudita, in vista della finale della Supercoppa italiana che si disputerà nel mese di gennaio. Le due società stanno studiando la logistica della trasferta per il match che assegnerà il primo trofeo della nuova stagione in Italia. L’occasione – scrive il Corriere dello L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 settembre 2022) Unadiè volata a, in Arabia Saudita, in vista della finale dellaitaliana che si disputerà nel mese di gennaio. Le due società stanno studiando la logistica della trasferta per il match che assegnerà il primo trofeo della nuova stagione in Italia. L’occasione – scrive il Corriere dello L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

