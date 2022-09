INFORTUNIO THEO HERNANDEZ, TRA QUANTO TORNA? (Di martedì 20 settembre 2022) Questa mattina, sono arrivati gli esiti degli esami, a cui si è sottoposto THEO HERNANDEZ, che hanno confermato lo stiramento dell’adduttore lungo della coscia destra, riportato nella partita contro il Napoli. Il terzino rossonero, sarà rivalutato nelle prossime settimane, per stabilire quali gare salterà. Quasi sicuramente il francese salterà la prima partita del Milan, dopo la sosta per le nazionali, contro l’Empoli; Pioli spera di riaverlo per la partita di Champions League contro il Chelsea oppure per la partita di campionato contro la Juventus. THEO HERNANDEZ, fino ad ora, era stato sempre utilizzato dall’allenatore del Milan. Il sostituto più logico di THEO HERNANDEZ dovrebbe essere Ballo-Touré, che in questa stagione ha giocato solamente un quarto d’ora contro il Bologna, nella ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 20 settembre 2022) Questa mattina, sono arrivati gli esiti degli esami, a cui si è sottoposto, che hanno confermato lo stiramento dell’adduttore lungo della coscia destra, riportato nella partita contro il Napoli. Il terzino rossonero, sarà rivalutato nelle prossime settimane, per stabilire quali gare salterà. Quasi sicuramente il francese salterà la prima partita del Milan, dopo la sosta per le nazionali, contro l’Empoli; Pioli spera di riaverlo per la partita di Champions League contro il Chelsea oppure per la partita di campionato contro la Juventus., fino ad ora, era stato sempre utilizzato dall’allenatore del Milan. Il sostituto più logico didovrebbe essere Ballo-Touré, che in questa stagione ha giocato solamente un quarto d’ora contro il Bologna, nella ...

