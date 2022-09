Il rialzo auto per bambini: quando usarlo e perché (Di martedì 20 settembre 2022) Per trasportare in auto i bambini sono necessari diversi seggiolini, dall’ovetto, valido fino ai 13 mesi circa, passando per i seggiolini auto o i cosiddetti rialzi. Questi ultimi sono pensati per i bambini dai 15 ai 36 kg, secondo la normativa ECE R44/04 (ovvero i Gruppi 2 e 3) e ai bambini di altezza compresa tra 100 e 150 cm, secondo la normativa ECE R129 i-Size. Vediamo come funziona questa particolare tipologia di seduta e da quale età è adatta. rialzo auto per bambini: come utilizzarlo? Il principio alla base dei rialzi auto è piuttosto semplice: alzano, appunto, il bambino per consentire il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, senza più cinture integrate del seggiolino auto. Con l’aggiornamento della ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 20 settembre 2022) Per trasportare insono necessari diversi seggiolini, dall’ovetto, valido fino ai 13 mesi circa, passando per i seggiolinio i cosiddetti rialzi. Questi ultimi sono pensati per idai 15 ai 36 kg, secondo la normativa ECE R44/04 (ovvero i Gruppi 2 e 3) e aidi altezza compresa tra 100 e 150 cm, secondo la normativa ECE R129 i-Size. Vediamo come funziona questa particolare tipologia di seduta e da quale età è adatta.per: come utilizzarlo? Il principio alla base dei rialziè piuttosto semplice: alzano, appunto, il bambino per consentire il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, senza più cinture integrate del seggiolino. Con l’aggiornamento della ...

