Elezioni: Santoro, 'cancellare canone significa cancellare la Rai, da Salvini sparata demagogica' (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "cancellare il canone significa cancellare la Rai, e mettere sulla strada tutte quelle persone. Se Salvini ha un'idea alternativa su che cosa farci se ne può discutere, altrimenti detta così è solo una sparata demagogica". Così Michele Santoro all'Adnkronos, intervenendo sulla proposta programmatica di Matteo Salvini di abolire il canone Rai, che ha suscitato forti polemiche. "Dopo che si abolisce, che succede alla Rai? Salvini dovrebbe spiegare cosa succede dopo", spiega Santoro. Osservando che "gli introiti della pubblicità sono calati moltissimo, prima erano quasi pari al canone adesso sono ad un terzo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "illa Rai, e mettere sulla strada tutte quelle persone. Seha un'idea alternativa su che cosa farci se ne può discutere, altrimenti detta così è solo una". Così Micheleall'Adnkronos, intervenendo sulla proposta programmatica di Matteodi abolire ilRai, che ha suscitato forti polemiche. "Dopo che si abolisce, che succede alla Rai?dovrebbe spiegare cosa succede dopo", spiega. Osservando che "gli introiti della pubblicità sono calati moltissimo, prima erano quasi pari aladesso sono ad un terzo. ...

ViviCampania : Elezioni 2022: FlixBus rimborsa il viaggio per tornare a votare - - ViviCampania : Elezioni, Camusso alla Meloni: “Liquidare il Reddito di Cittadinanza come paghetta è un insulto intollerabile” -… - Simona_Cam : Il tressette a perdere 'Elezioni, Michele Santoro: 'Noi elettori non contiamo più niente'' on YouTube - gpalmero3 : Elezioni, Michele Santoro: il PD? Per me sono dei marziani. Meloni inade... - antoniobonvecc2 : Dalla guerra alle elezioni: la versione di Michele Santoro -