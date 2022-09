Elezioni: Salvini, nessun ruolo per Draghi in futuro governo (Di martedì 20 settembre 2022) Per il premier Mario Draghi "non ci sono ruoli nel futuro eventuale governo" di centrodestra: lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa elettorale a Bari ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Per il premier Mario"non ci sono ruoli neleventuale" di centrodestra: lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, durante una conferenza stampa elettorale a Bari ...

