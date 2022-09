Elezioni: Di Maio, 'Draghi unico per governo in comune, se glielo chiede Mattarella non dirà no' (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - In caso di stallo in una delle Camere dopo il voto "mi auguro possa tornare Di Maio. L'unico modo per trovare una strada comune è fare in modo che colui che era arrivato per risolvere la crisi pandemica adesso, nel mezzo della crisi energetica più grave del dopoguerra, possa continuare a battersi ai tavoli europei per un tetto al prezzo del gas. Io non penso che lui dica no se la politica e il presidente della Repubblica gli chiedono di restare, è una persona che sente molto il senso dello Stato". Lo ha detto Luigi Di Maio a Radio Anch'io. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - In caso di stallo in una delle Camere dopo il voto "mi auguro possa tornare Di. L'modo per trovare una stradaè fare in modo che colui che era arrivato per risolvere la crisi pandemica adesso, nel mezzo della crisi energetica più grave del dopoguerra, possa continuare a battersi ai tavoli europei per un tetto al prezzo del gas. Io non penso che lui dica no se la politica e il presidente della Repubblica gli chiedono di restare, è una persona che sente molto il senso dello Stato". Lo ha detto Luigi Dia Radio Anch'io.

TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Di Maio: “Draghi non dirà di no se lo chiede Mattarella” - DoloreMassimo : @marioadinolfi Votare tra Meloni, Salvini, Letta, Di Maio o Conte. Forse è meglio startsene a casa se questo è il m… - MarinoBruschini : RT @askanews_ita: Di Maio difende il Reddito di cittadinanza: senza, in milioni non ce l’avrebbero fatta #Elezioni - askanews_ita : Di Maio difende il Reddito di cittadinanza: senza, in milioni non ce l’avrebbero fatta #Elezioni… - ZenatiDavide : Di Maio: “Draghi non dirà di no se lo chiede Mattarella”: Mancano 5 giorni alle elezioni e la campagna elettorale c… -