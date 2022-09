Divieto cellulari a scuola: gli studenti muoiono in alternanza, ma il problema sono gli smartphone (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – La scuola è ormai iniziata e le tematiche riguardanti gli studenti sono all’ordine del giorno. Il dibattito si sta focalizzando sul Divieto assoluto dell’uso dei cellulari a scuola, argomento già trattato in seguito alla presa di posizione del liceo Malpighi di Bologna dove si è sottolineato come la riflessione debba andare nella direzione dello sviluppo di uno stile di vita sano e non condizionato degli studenti, invece che sulla contrarietà alla tecnologia in quanto tale. Un aspetto che può porre un freno al distacco e all’assenza di relazioni personali ai quali sono stati abituati i giovani negli ultimi due anni. Una scuola vecchia si pone domande sbagliate La questione divide insegnanti e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Laè ormai iniziata e le tematiche riguardanti gliall’ordine del giorno. Il dibattito si sta focalizzando sulassoluto dell’uso dei, argomento già trattato in seguito alla presa di posizione del liceo Malpighi di Bologna dove si è sottolineato come la riflessione debba andare nella direzione dello sviluppo di uno stile di vita sano e non condizionato degli, invece che sulla contrarietà alla tecnologia in quanto tale. Un aspetto che può porre un freno al distacco e all’assenza di relazioni personali ai qualistati abituati i giovani negli ultimi due anni. Unavecchia si pone domande sbagliate La questione divide insegnanti e ...

