Discorso Putin | Orsini | “Annessione giustifica uso arma nucleare”

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’di territori alla Russia giustificherebbe l’uso dell’, che secondo la dottrina russa può essere utilizzata per difendere il territorio nazionale”. Sono le parole del professor Alessandro, a Cartabianca, sugli sviluppi nella guerra tra Ucraina e Russia con i referendum indetti da Mosca per l’di territori ucraini. Nelle prossime ore, il presidente russo Vladimirdovrebbe tenere unproprio in relazione ai referendum. “La mossa diè anomala, perché nel Donetsk si continua a combattere. Nelle ultime ore l’Ucraina è riuscita a perforare leggermente il Luhansk, che da luglio era sotto il controllo completo della Russia”, dice il docente di sociologia del terrorismo ...

Al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite si è aperta l'assemblea generale dell'organizzazione con l'intervento del segretario generale Antonio Guterres. Proprio nel giorno in cui Putin promuove i referendum a Donetsk e Luhansk, i leader mondiali si incontrano a New York. L'iniziativa del presidente russo è stata definita per questo, da Paolo Gentiloni, commissario dell'... Annunciata la consultazione nel Donbass, a Kherson e a Zaporizhzhia, che rappresentano il 15% del territorio ucraino. (Adnkronos) – "L'annessione di territori alla Russia giustificherebbe l'uso dell'arma nucleare, che secondo la dottrina russa può essere utilizzata per difendere il territorio nazionale". Sono le parole del professor Alessandro, a Cartabianca, sugli sviluppi nella guerra tra Ucraina e Russia con i referendum indetti da Mosca per l'annessione di territori ucraini.