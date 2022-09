Con coltello e pistola a salve vicino a un bar | 47enne denunciato

(Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si aggirava nei pressi di un bar con una, poi risultata a, e una serramanico; fermato per un controllo, è stato. E’ accaduto a Marcianise, nel Casertano. Sono stati i carabinieri della locale Compagnia, nel corso di un servizio di controllo del territorio, a notare l’uomo, undel posto, nelle vicinanze di un bar, quasi come in procinto di realizzare un colpo. I militari lo hanno fermato e perquisito, trovandogli addosso unapriva del tappo rosso e una scatto della lunghezza 27 centimetri; le armi sono state sequestrate e l’uomoper porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

