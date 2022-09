Bosch - Serve unalternativa alla mobilità a batteria

(Di martedì 20 settembre 2022) Darrivano nuovirmi su un'industria automobilistica unicamente focalizzata. In un'intervistaStuttgarter Nachrichten eStuttgarter Zeitung, Markus Heyn, numero uno della divisione Mobility Solutions, ha sottolineato i rischi connessi a un approccio non neutrale dal punto di vista tecnologico e per farlo ha ricordato l'attuale crisi energetica. "Attualmente stiamo affrontando le conseguenze della carenza di gas in Germania e in Europa perché non abbiamo preparato abbastanza alternative", ha affermato Heyn. "Nell'industria automobilistica, dovremmo cogliere questa occasione per chiederci cosa possiamo fare se mai dovessero esserci pochissime celle per batterie". Servono alternative. In tal caso, "tutti vorrebbero vedere ...

Dalla Bosch arrivano nuovi allarmi su un'industria automobilistica unicamente focalizzata mobilità a batteria . In un'intervista alla Stuttgarter Nachrichten e alla Stuttgarter Zeitung, Markus Heyn, numero uno della divisione Mobility Solutions, torna a lanciare l'allarme su un'eccessiva focalizzazione dell'industria automobilistica su una sola soluzione tecnologica per il futuro ...