Bimbo intrappolato in auto: Carabinieri rompono vetro e lo liberano (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – Disavventura a lieto fine per una giovane mamma e il figlio di pochi mesi, rimasto chiuso in auto. È accaduto ieri a Montella. La donna ha parcheggiato l'auto e, mentre scaricava alcune cose dalla vettura, la portiera si è chiusa accidentalmente con le chiavi rimaste all'interno e a bordo il lattante. In preda al panico, la donna non ha esitato a chiedere l'intervento Carabinieri. Nel giro di qualche minuto una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della locale Compagnia è giunta in suo aiuto. Dopo alcuni tentativi, in considerazione dello stato di agitazione del piccolo e della madre, con un attrezzo multiuso in dotazione alla "Gazzella", i militari hanno dovuto infrangere il vetro della portiera posteriore per poter aprire l'auto e liberare il piccolo, in ...

