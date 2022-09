Bergomi: “Kim e Rrahmani hanno solo un difetto”. Poi l’elogio a Spalletti (Di martedì 20 settembre 2022) Giuseppe Bergomi, storico difensore dell’Inter, è intervenuto ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal condotta da Walter De Maggio. Durante l’intervista l’ex centrale della Nazionale è stato interrogato sulla stagione dei partenopei e sulla nuova coppia difensiva Rrahmani-Kim. (Photo by Enrico Locci/Getty Images) Queste le sue dichiarazioni: “Kim per me è un soldatino, uno di quelli che mette l’elmetto, va in battaglia e non ha paura di nulla. Rrahmani è un altro con tanto coraggio. Il limite è che non sono grandi palleggiatori ma lì chi deve palleggiare sono altri”. Chi vince lo Scudetto? “Per lo Scudetto è ancora troppo presto, la Juventus lo scorso anno era in difficoltà ma ha avuto spazio per poter rientrare. Il calcio va in una direzione e Juve ed Inter vanno da un altra. Milan e ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 settembre 2022) Giuseppe, storico difensore dell’Inter, è intervenuto ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal condotta da Walter De Maggio. Durante l’intervista l’ex centrale della Nazionale è stato interrogato sulla stagione dei partenopei e sulla nuova coppia difensiva-Kim. (Photo by Enrico Locci/Getty Images) Queste le sue dichiarazioni: “Kim per me è un soldatino, uno di quelli che mette l’elmetto, va in battaglia e non ha paura di nulla.è un altro con tanto coraggio. Il limite è che non sono grandi palleggiatori ma lì chi deve palleggiare sono altri”. Chi vince lo Scudetto? “Per lo Scudetto è ancora troppo presto, la Juventus lo scorso anno era in difficoltà ma ha avuto spazio per poter rientrare. Il calcio va in una direzione e Juve ed Inter vanno da un altra. Milan e ...

