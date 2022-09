Armenia: l’Azerbaigian restituisce i cadaveri armeni ma li ridicolizza sui social (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Adesso che il conflitto sull’altipiano del Caucaso si sta esaurendo, dopo l’ennesima aggressione azera nelle zone di confine tra armenia e Azerbaigian, i due stati si ritrovano a fare la conta dei morti e dei danni. l’Azerbaigian ha consegnato i corpi di 95 militari armeni uccisi a seguito dell’ultimo attacco all’armenia. Il portavoce del ministero della Difesa armeno, Aram Torosyan, ha dichiarato che questi 95 cadaveri sono tra i 207 che sono dispersi a seguito dell’ultimo attacco azero. Il 17 settembre scorso, l’esercito di Baku aveva consegnato a Erevan i corpi di altri 32 soldati armeni. Sui social azeri le foto di soldati e civili armeni, uccisi o torturati Ma la restituzione delle salme dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Adesso che il conflitto sull’altipiano del Caucaso si sta esaurendo, dopo l’ennesima aggressione azera nelle zone di confine trae Azerbaigian, i due stati si ritrovano a fare la conta dei morti e dei danni.ha consegnato i corpi di 95 militariuccisi a seguito dell’ultimo attacco all’. Il portavoce del ministero della Difesa armeno, Aram Torosyan, ha dichiarato che questi 95sono tra i 207 che sono dispersi a seguito dell’ultimo attacco azero. Il 17 settembre scorso, l’esercito di Baku aveva consegnato a Erevan i corpi di altri 32 soldati. Suiazeri le foto di soldati e civili, uccisi o torturati Ma la restituzione delle salme dei ...

