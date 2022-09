Amici 22, due professori non si sopporterebbero: di chi si tratta (Di martedì 20 settembre 2022) Neanche il tempo di cominciare, che già l’edizione di Amici 22 sta facendo discutere per alcuni gossip che circolano con insistenza, secondo i quali due professori proprio non si sopporterebbero. Stiamo parlando di Raimondo Todaro e Emanuel Lo, entrambi prof di danza, il secondo alla sua prima esperienza nel talent di Maria De Filippi. A quanto pare le questioni puramente lavorati non c’entrerebbero nulla, ma ci sarebbe una certa antipatia di fondo legata alle rispettive carriere. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 22, prima puntata: ospiti speciali attori e presentatori famosissimi Amici 22, prima puntata: ospiti speciali attori e presentatori famosissimi Come da tradizione, l'esordio del ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 settembre 2022) Neanche il tempo di cominciare, che già l’edizione di22 sta facendo discutere per alcuni gossip che circolano con insistenza, secondo i quali dueproprio non si. Stiamo parlando di Raimondo Todaro e Emanuel Lo, entrambi prof di danza, il secondo alla sua prima esperienza nel talent di Maria De Filippi. A quanto pare le questioni puramente lavorati non c’entrerebbero nulla, ma ci sarebbe una certa antipatia di fondo legata alle rispettive carriere. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…22, prima puntata: ospiti speciali attori e presentatori famosissimi22, prima puntata: ospiti speciali attori e presentatori famosissimi Come da tradizione, l'esordio del ...

c_appendino : Domani due amici e colleghi del @Mov5Stelle che hanno vissuto una grandissima esperienza nelle istituzioni vengono… - teatrolafenice : Stasera di Saverio Mercadante, nato oggi ad Altamura nel 1795, ascoltiamo il Concerto per due flauti in re maggiore… - teatrolafenice : Francesca Dotto ha debuttato domenica scorsa come Leonora nel 'Trovatore' di cui vediamo solo un sitante della seco… - GINA32451015 : RT @LidaSezOlbia: Avete visto amici che grande regalo ci ha fatto il nostro Eros? Due bimbetti da curare e proteggere proprio come avremmo… - zzzingaraccia : Mio gruppo con due miei amici di scuola e ho detto tutto Ispirato al partito M5S -